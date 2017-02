Det skriver medierne: Danske Bank gambler i betalingskamp mod Nets

Børsen:

Berlingske:

Jyllands-Posten:

Mærsk har arbejdet under svære markedsvilkår, men virksomheden står stærkt. Det mener den afgående bestyrelsesformand, Michael Pram Rasmussen. Vestas fortsætter med at imponere i nyt rekordregnskab, men forude ventes en opbremsning i USA, så Vestas satser nu på at vokse markant i Kina og Indien.Den amerikanske, børsnoterede rejsekoncern Priceline Group har købt Momondo Group for 550 mio. dollar svarende til ca. 3,83 mia. kr. Momondo Group driver rejsesøgemaskinen Momondo og portalen Cheapflights, der sammenligner priser på flyrejser.Den nye A.P. Møller-Mærsk-formand, Jim Hagemann Snabe, skal trække den 113-årige koncern ind i den nye verden, hvor amerikanske it-virksomheder som Google og Amazon kan være fremtidens rivaler.Efter et langt forhandlingsforløb er Danske Bank endt med at meddele Nets, at det mobile dankort ikke passer ind i bankens Mobilepay-app. Den afgørelse er et stort sats fra storbanken, vurderer ekspert.Topchef i A.P. Møller-Mærsk Søren Skou måtte onsdag levere et gyserregnskab for 2016, hvor det mest positive var, at det gik endnu værre for konkurrenterne. Tallene blev dog overskygget af udskiftningen på posten som bestyrelsesformand, som Jim Hagemann Snabe overtager./ritzau/FINANS