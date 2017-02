Det skriver medierne: Nykredits børsplaner under angreb

Børsen:

Berlingske:

Jyllands-Posten:

Med en dankort-app til mobilbetalinger går Nets i kødet på Danske Bank-ejede Mobilepay. Det sker blot to uger efter, forhandlinger om et samarbejde mellem de to betalingsløsninger brød sammen. Jeppe Juul-Andersen, der er ansvarlig for Dankort i Nets, forventer, at halvdelen af danskernes betalinger vil foregå med mobiltelefon i 2020. Danske Bank vurderer, at det får konsekvenser for relationen til Nets.Den nye amerikanske præsident, Donald Trump, har skabt usikkerhed om nye krav til bankerne. Men uforudsigelighed er årsagen til, at Nykredit bør børsnoteres, siger realkreditkæmpens topchef.Novo Nordisks tidligere topchef, Lars Rebien Sørensen, kan putte en fratrædelsesgodtgørelse på 65,7 mio. kr. i lommen oveni årslønnen på 22,7 mio. kr. Dertil kommer en mindre aktiebonus, når regnskabet for 2016 gøres opNykredit er inde i en indtjeningsstime og vil kunne nå sine krav til bufferkapital på fire-fem år. Dermed smuldrer koncernens oprindelige argumentation bag børsnoteringsplanerne, der blev meldt ud samtidig med gebyrstigningerne i fjor.Den tidligere vækstduks Novozymes er under angreb fra aktiespekulanter, der ved at shorte aktien satser på en faldende aktiekurs. Det er et billede på, at enzymgiganten har fået ridser i lakken og er hårdt presset.Familien bag Haldor Topsøe-koncernen har foreløbig skudt 200 mio. kr. i biotek-selskabet IGM Biosciences i Silicon Valley i Californien. En højrisikabel investering indrømmer formand for Topsøe Holding.Den familieejede Fleggaard-koncern fortsætter med at tjene store summer på dåseøl og grænseslik. På fem år har Fleggard-familien tjent knap 1,3 mia. kr. på et forretningsimperium, der tæller grænsebutikker, grossisthandel, hoteldrift og bil-leasing./ritzau/FINANS