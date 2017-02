111,3 millioner mennesker fulgte Super Bowl på amerikansk tv

New England Patriots' historiske comeback-sejr over Atlanta Falcons i den 51. udgave af NFL's Super Bowl søndag aften trak det fjerdestørste seertal i amerikansk tv-historie.



Således så 111,3 millioner mennesker i USA med, da quarterbacken Tom Brady førte sit hold til en sejr på 34-28, og hvor Lady Gaga underholdt i pausen.



Det viser seertal fra analysefirmaet Nielsen og netværket Fox mandag, skriver nyhedsbureauet AFP.



Dog var det ikke nok til at slå sidste års seertal. Her så 111,9 millioner seere med på tv-netværket CBS, da Peyton Manning ledte Denver Broncos til sejr over Carolina Panthers.



Rekorden for det højeste antal tv-seere til en NFL-kamp i USA skal findes i NBC's visning af kampen mellem New England Patriots og Seattle Seahawks i 2015, som Patriots vandt 28-24. Her fulgte 114,4 millioner tv-seere kampen.



Dette års Super Bowl vil til gengæld gå over i historien som det hidtil største comeback.



Bagud 3-28 så alt sort ud i kampen mod Atlanta Falcons, men i et vanvittigt comeback endte kampen i overtid, hvor New England Patriots sejrede med 34-28.



Aldrig tidligere er et hold kommet tilbage fra at have været nede med mere end ti point i en Super Bowl, men den rekord smadrede Tom Brady og New England Patriots.



Det er også første gang, at en Super Bowl er gået i overtid.



Samtidig var det 39-årige Bradys femte triumf i karrieren, hvilket sender ham forbi legenderne Joe Montana og Terry Bradshaw, der har fire Super Bowl-ringe.



Til sammenligning så 84 millioner mennesker i USA den første tv-duel mellem Demokraternes Hillary Clinton og Republikanernes Donald Trump i september sidste år under den amerikanske præsidentvalgkamp.



Det var ifølge nyhedsbureauet Reuters nok til at slå Ronald Reagan og Jimmy Carters seerrekord fra 1980, hvor 80,6 millioner seere så med.



/ritzau/