Syrisk flygtning går i kamp mod Facebooks krænkende opslag

Retten i den tyske by Würzburg indleder mandag behandlingen af en potentielt skelsættende retssag mod det sociale medie Facebook.



Sagen er anlagt af en syrisk flygtning. Han anklager Facebook for at have spredt falske nyheder, efter at hans billede er blevet koblet til en række attentater og delt på de sociale medier.



Den 19-årige Anas Modamani, der kommer fra en forstad til den syriske hovedstad, Damaskus, mener ikke, at Facebook har gjort nok for at få fjernet hans billede fra de sociale medier.



Han tog i 2015 et såkaldt ”selfie”-billede af sig selv sammen med den tyske forbundskansler, Angela Merkel, under hendes besøg i en flygtningelejr i Berlin.



Billedet blev kort efter brugt af adskillige medier til at illustrere den tyske håndtering af flygtningekrisen.



Efterfølgende er billedet ifølge The Guardian dog dukket op i opslag på de sociale medier, hvor det er blevet hævdet, at Anas Modamani siden er blevet radikaliseret og har medvirket til angreb flere steder i Europa.



I marts sidste år blev Modamani således i et Facebook-opslag fejlagtigt identificeret som en af gerningsmændene bag bombeangrebet mod lufthavnen i Bruxelles.



I december blev hans billede brugt i forbindelse med et opslag på Facebook, hvor det blev påstået, at han var del af en gruppe, der havde sat ild til en hjemløs ved en togstation i Berlin.



Modamanis billede er siden blev brugt flere gange i lignende opslag, skriver The Guardian.



Ifølge Modamanis advokat, Chan-jo Jun, blev opslaget, der knyttede den 19 syrer til ildspåsættelsen ved togstationen i Berlin, set af op mod 50.000 mennesker.



Facebook har fjernet flere af opslagene, men ifølge Chan-jo Jun har flere andre opslag fået lov at blive trods adskillige anmodninger om at få dem fjernet.



Retten i Würzburg skal i en høring mandag tage stilling til, hvorvidt der kan rejses et forbud mod at bruge billedet på Facebook.



Sagen indledes, imens det tyske justitsministerium er i færd med at tage stilling til, hvorvidt der skal indføres nye krav for sociale medievirksomheder, der skal sikre, at alle klager om indhold bliver registreret.



Sociale medievirksomheder, der ikke lever op til kravene, vil i givet fald kunne blive pålagt store bøder, hvis ikke de fjerner indhold, der er i strid med Tysklands love om hadefulde ytringer, inden for 24 timer.



/ritzau/