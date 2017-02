Rumænere demonstrerer for sjette dag i træk søndag for at fastholde presset på den rumænske regering.



Efter massive protester oplyste regeringen lørdag, at et omstridt dekret, som afkriminaliserer visse former for korruption, vil blive trukket tilbage.



Søndag har regeringen lovet at mødes for officielt at trække dekretet tilbage.



Hundredtusinder af deltagere har i løbet af de seneste fem dage demonstreret i hovedstaden Bukarest. Det er de største demonstrationer i Rumænien siden den kommunistiske leder Nicolae Ceausescus fald i 1989.



Selv om regeringen har lovet at fjerne det omstridte dekret, fortsætter protesterne.



"I dag slår vi en ny rekord," siger den 40-årige elektriker, Florian, til AFP i Bukarest og tilføjer, at han ikke stoler på, at regeringen vil trække dekretet tilbage som lovet.



"Vi tror ikke på, at det vil ske," siger elektrikeren.



Regeringens beslutning om at afkriminalisere visse former for korruption ville betyde, at man kun kan straffes med fængsel, hvis beløbet var over 330.000 kroner.



/ritzau/AFP