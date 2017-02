Relateret indhold Tilføj søgeagent Islamisk Stat Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Islamisk Stat

Tyrkisk politi har i en landsdækkende operation anholdt over 400 formodede tilhængere af Islamisk Stat. Det oplyser statslige medier ifølge AFP.



En del af de anholdte er udenlandske statsborgere, skriver nyhedsbureauet Anadolu.



Det er den hidtil største operation mod Islamisk Stat i Tyrkiet. Anholdelserne er sket mange forskellige steder i landet.



Omkring 150 blev anholdt i Sanliurfa i det sydøstlige Tyrkiet, mens 47 blev anholdt i den nærliggende by Gaziantep tæt på den syriske grænse. 60 personer, hvoraf de fleste er udlændinge, blev anholdt i Ankara.



Nytårsaften blev 39 mennesker dræbt i en natklub i Istanbul. Islamisk Stat tog skylden for angrebet. Den mistænkte - en mand fra Usbekistan - blev pågrebet den 16. januar og har ifølge myndighederne tilstået.



Efter massakren skrev avisen Hurriyet, at Islamisk Stat angiveligt også havde planer om et angreb i Ankara nytårsaften.



Tyrkiet blev i 2016 rystet af en række andre angreb, som blev tilskrevet enten Islamisk Stat eller militante kurdere. Angrebene kostede hundreder livet.



