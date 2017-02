Det startede som et pilotprojekt i Københavns Kommune, hvor ansatte siden 2016 har kunne forhandle om deres arbejdstid og dermed arbejde på andre måder end de gængse 37 timer om ugen.



Og nu har flere kommuner ladet sig inspirere af eksemplet.



Aarhus, Vejle, Silkeborg, Høje Taastrup og Kolding er blandt de kommuner, der nu skal tage stilling til fleksibel arbejdstid. Det skriver Berlingske.



Rundt om i landet har lokalpolitikere fra SF stillet forslaget i minimum 17 kommuner. I Slagelse kommer forslaget fra Liberal Alliances byrådsmedlem Villum Christensen. Ifølge ham er der allerede et flertal.



"Hvis vi kan komme væk fra tankegangen om, at vi skal arbejde et bestemt antal timer, så lad os komme væk fra de gamle forestillinger. Det tyder på, at der sker noget i de her forstenede systemer," siger han til Berlingske.



Og fleksibilitet er efterspurgt hele landet over af både unge og familiefædre og -mødre, mener SFs formand i Vejle, Allan Pedersen.



Han peger på, at den fleksible arbejdstid vil gøre offentlige arbejdspladser attraktive igen og tiltrække flere hænder.



Men hos Kommunernes Landsforening (KL) ser formanden for KL's løn og personaleudvalg, Michael Ziegler, ikke lige så positivt på forslaget. Han mener, at der er flere udfordringer forbundet med fleksibel arbejdstid.



"Kommunerne vil stadig være afhængige af, at deres samlede økonomi går op," siger han og peger samtidig på vagtplanlægning som en udfordring.



"Det går ikke, at fru Hansen på plejehjemmet først kommer op klokken 10, fordi nogen har fleksibel arbejdstid. Det er hensyn, der skal bøje sig mod hinanden," siger han til Berlingske.



Står det til SF, er det ikke kun de kommunale medarbejdere, som skal have fleksible arbejdstider. Ifølge partiet skal det også gælde de statslige ansatte.



Og det forslag er minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), ikke afvisende overfor.



