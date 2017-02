En U-vending på Isterødvejen i Nordsjælland gik lørdag morgen helt galt og endte med seks kvæstede personer.



Politiet fik anmeldelsen om ulykken, der skete omkring 500 meter syd for Kirkeltevej, klokken 07.28.



"Der er tilsyneladende sket det, at en bilist foretager en U-vending og bliver ramt i venstre side af en bil, der kører bagved," fortæller vagtchef Martin Bakke fra Nordsjællands Politi.



To personer er kommet alvorligt til skade og er bragt til Rigshospitalet. En tredje er bragt til Herlev Sygehus.



"Tre andre sidder fastklemt og er ved at blive skåret fri. Vi ved ikke, hvor alvorligt de er kommet til skade," siger vagtchefen.



Politiet kan kort før klokken 09.00 ikke sige noget om de involveredes køn og alder. Der skulle dog ikke være børn blandt de kvæstede.



I forbindelse med ulykken er Isterødvejen spærret i begge retninger.



/ritzau/