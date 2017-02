Metallica brød den københavnske lydmur med maner

I årevis har de københavnske musikfans klaget over lyden, når de har besøgt Parken eller Forum for at se verdensstjerner på scenen.



Så forventningerne til lyden i den nye Royal Arena i Ørestad på Amager har mildest talt været store.



Åbningskoncerten med et af verdens største rocknavne, Metallica, var derfor en tidlig eksamen for den udsolgte arena med plads til 16.000 tilskuere.



Og skal man tro anmelderne på BT og Ekstra Bladet, så lykkedes både Metallica og Royal Arena fredag aften med deres længe ventede møde.



Må vi slutte nu?



Ekstra Bladet drysser fire stjerner ud over koncerten og skriver, at de aldrende rockmusikere spillede med "nerve, gnist og pondus" i en lydkulisse, som københavnerne endelig kan være tilfredse med.



Af anmeldelsen fremgår det også, at Metallica var ved at forlade scenen igen allerede en halv time inde i deres optræden.



Forsanger James Hetfield lagde ikke skjul på over for publikum, at han ikke var på toppen og spurgte fra scenekanten, om det var okay, at de sluttede nu.



Publikum var ikke i tvivl om, at de kunne lide, hvad de hørte, og det samme kunne anmelderne.



Ekstra Bladets anmelder, Thomas Treo, kan trods sine positive betragtninger ikke dy sig og kommer med en enkelt stikpille til Metallicas danske trommeslager, Lars Ulrich.



"Og Ulrich slog faktisk ikke forbi ligeså ofte, som han plejer, men af og til fremstod det alligevel som om, han prøvede at ramme en irriterende flue, mens han febrilsk forsøgte at holde takten."



Fire stjerner fra BT



BT kvitterer ligeledes med fire stjerner og beskriver den højlydte koncert som fyldt med øjeblikke af livsbekræftende passager.



Selv om forsanger Hetfield tydeligvis ikke var toppen fredag aften, så pakkede han det ikke ind over for publikum, og for det roser anmelderne forsangeren og beskriver ham som en musiker med "format".



Steffen Jungersen fra BT hylder samtidig et rockband, der nu har leveret på topniveau i 36 år.



"Der var talrige øjeblikke, sange og regulært livsbekræftende passager denne aften så gode, at man simpelthen må bide i brædderne – af beundring javel, men faktisk også i tårevædet erindring om, hvor vanvittigt meget det band har givet én."



BT's anmelder er ligeledes imponeret over akustikken i det milliarddyre byggeri, som igen søndag får mulighed for at overbevise hovedstadens musikpublikum og Metallica-fans om, at selv de største rockmusikere nu har en arena at boltre sig fuldt ud på.



Metallica spiller både søndag, tirsdag og torsdag i den kommende uge i Royal Arena.



/ritzau/