23.000 ældre er endt som dårlige betalere

Der er kommet flere danskere over 60 år i RKI-registret over dårlige betalere. Den trend stikker ud fra resten af befolkningen, hvor der bliver færre dårlige betalere. Det skriver Jyllands-Posten lørdag.



I alt står der knap 23.000 danskere over 60 år i RKI-registret.



Ifølge Ældre Sagen oplever ældre, at bankerne ikke giver dem afdragsfri nedsparingslån i deres friværdi som supplement til folkepensionen.



Lige sådan oplever mange, at de ikke kan forlænge afdragsfriheden på eksisterende lån.



"Vi kan ikke dokumentere det, men det virker, som om en alder på 60-65 år alene er nok til et nej," siger seniorkonsulent hos Ældre Sagen Claus Blendstrup til Jyllands-Posten.



"Det skaber stor økonomisk usikkerhed hos nogle generationer, der hele tiden har fået at vide, at de ville kunne udnytte friværdien i deres bolig som ældre."



Ifølge Experian, der står bag RKI-registret, er de 61-70-årige den gruppe med den højeste gæld.



Finanstilsynet kræver i sine vejledninger til banker og realkreditselskaber, at der passes på med udlån til ældre.



"Det er ikke et ønske fra Finanstilsynet, at banker og realkreditinstitutter generelt ikke skal låne ud til ældre," siger vicedirektør i Finanstilsynet Kristian Vie Madsen til Jyllands-Posten.



Han bekræfter dog, at alder er et af flere parametre, som bankerne skal forholde sig til i kreditgivningen.



Det skyldes blandt andet, at de ældres lønindtægt må ventes at falde. Der er også usikkerhed om, hvorvidt lånet kan betales tilbage på normalt vis.



Lån, der gives til ældre, skal derfor holdes under 60 procent af ejendommens værdi.



Tal fra Danmarks Statistik viser derudover, at pensionister har lån til boligskat i kommunerne for rekordhøje 8,4 milliarder kroner. Den største vækst i de lån sker i kommuner med en lav grundskyld.



"Det tyder på, at mange ældre har svært ved at betale regningen," siger chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit til Jyllands-Posten.



