Fransk soldat åbner ild mod angriber i Paris

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3. februar 2017

Opdateret 11.42 En fransk soldat åbner ild mod en mand efter at være angrebet i det centrale Paris.Angriberen havde to tasker på skulderen og var bevæbnet med en machete. Det bekræftes af fransk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.Ingen af taskerne indeholdt sprængstoffer, oplyser indenrigsministeriet på Twitter.I første omgang forlød det, at manden forsøgte at trænge ind på museet Louvre. Det er ikke afkræftet.Manden er hårdt såret og er ramt af skud, det skriver indenrigsministeriet på Twitter. Han er nu tilbageholdt af politiet.Den tilbageholdte skulle have råbt Allahu Akbar (Gud er stor), oplyser en talsmand for fransk politi ifølge Reuters. Det kan være et tegn på, at angriberen var en militant islamist.Politichefen i Paris siger, at det var nærliggende at tro, at manden ønskede at udføre et terrorangreb ved at bruge ordene Allahu Akbar.Det franske indenrigsministerium betegner hændelsen som alvorlig på Twitter."En alvorlig sikkerhedsepisode er i gang i Paris i Louvre-området," skriver ministeriet.Politiet har afspærret området ved Louvre, og ifølge de franske medier er metrostationen Palais Royal-Musee du Louvre afspærret og lukket.Soldaten, der åbnede ild, var klokken 10 på patrulje ved indkøbscentret Carrousel ved siden af Louvre, da manden dukkede op, rapporterer RTL.En talskvinde for Louvre siger til nyhedsbureauet Reuters, at museet "for øjeblikket er lukket". Men hun vil ikke bekræfte, at folk er evakueret fra bygningen.Det franske indenrigsministerium har skrevet på Twitter, at omkring 250 personer var på museet. De skulle være blevet tilbageholdt på et sikret område.Frankrig er de seneste to år blevet ramt af flere terroraktioner med mange dræbte.(Opdateres)/ritzau/