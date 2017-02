Det skriver medierne: Novo åbner for opkøb og akademikere giver gevinst

Novo Nordisk åbner for første gang for større opkøb



Novo Nordisk nye topchef Lars Fruergaard Jørgensen, åbner i en historisk melding op for, at nogle af medicinalkoncernens mange milliarder skal bringes i spil til opkøb. Det skriver Jyllands-Posten.I stedet for selv at købe op i aktien, som virksomheden plejer for at understøtte kursen, kan pengene i stedet bruges på at købe andre virksomheder, som kan løfte omsætningen."Hvis man kigger på M&A og Novo Nordisk, så ser jeg primært inden for en overskuelig tidshorisont, at det er noget, vi vil gøre for at komplementere vores Biopharm-forretning," siger topchefen til Jyllands-Posten.Det betyder også en begrænsning af de udbytter, som traditionelt tilfalder aktionærerne.



En undersøgelse viser, at det i de små og mellemstore virksomheder giver gevinst at ansætte akademikere. Det skriver Berlingske Business.



Virksomhederne skaber flere job og vokser markant, efter den første akademiker er trådt ind af døren.



Det er hovedpointen i en analyse fra Epinion, der er foretaget på vegne af Djøf og Akademikernes A-kasse.

KØBENHAVN: Udlændingestyrelsens såkaldte fact-finding-rapport om Somalia er en af de centrale kilder, som styrelsens sagsbehandlere i denne tid henviser til, når de inddrager opholdstilladelser fra herboende somaliere.Styrelsen konkluderer i afgørelserne, at sikkerheden er forbedret i det østafrikanske lands hovedstad, Mogadishu.Men en gennemgang af de bilag, som styrelsens rapport bygger på, viser, at ngo'er, der arbejder i Somalia, på en lang række områder advarer mod elendig sikkerhed.Det gælder især for børn, kvinder og tilbagevendte somaliere, skriver Politiken fredag./ritzau/KØBENHAVN: Under et mørklagt forløb har Danmark 28. september 2016 tvangshjemsendt to somaliere. Det skriver Berlingske.Der to blev sat på et fly til Somalia, efter et forløb hvor hverken regeringen eller politiet har villet sige noget, og hvor domstolene har behandlet sagerne for dobbeltlukkede døre.End ikke organisationen Dansk Flygtningehjælp, som rådgiver afviste asylansøgere, er blevet orienteret.Sagen kommer for dagens lys, mens det bliver ivrigt debatteret, om det overhovedet er muligt at tvangshjemsende somaliere./ritzau/