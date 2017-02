Politikere snuppes for at stjæle EU-penge til fattige

Relateret indhold Artikler

Italiensk politi har anholdt ni personer, som mistænkes for at have begået underslæb med EU-midler for 1,9 mio. euro.



De ni tæller både medlemmer af den syditalienske mafia, politikere og forretningsfolk i Calabrien.



Midlerne var fra et særligt EU-program og øremærket trængende familier i det fattige Syditalien.



Efterforskere har fulgt EU-pengenes spor, og det har ført dem frem til en gruppe på ni personer.



Politiet har beslaglagt værdier for omkring to mio. euro.



Blandt de anholdte er en tidligere chef for arbejds- og socialforvaltningen i Calibrien.



Han beskyldes for at have kontaktet to mafiamedlemmer, der skulle skræmme en politiker, som forsøgte at stoppe kriminaliteten.



"Det er en grim forbrydelse, der er udført på professionel vis uden nogen som helst respekt for de ressourcesvages behov," siger chefanklager Nicola Gratteri i byen Catanzaro til Rai News 24.



Anklagen går på magtmisbrug, korruption, underslæb, pengeafpresning og trusler mod embedsmand.



Anholdelserne er sket i Calabrien, Lazio, Toscana og Veneto.



/ritzau/AFP