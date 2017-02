Det skriver medierne: Pensionsselskaber kaster sig over risikable milliardlån

SAS er klar til at gøre en planlagt udflagning mere vidtrækkende. SAS varsler et større potentiale i skelsættende manøvre med baser i London og Spanien for at skære i omkostningerne.Dansk mode er efterhånden et kendetegn for Danmark. Men trods glimmer og glamour oplever branchen økonomisk modgang, viser ny rapport.Jyske Banks topchef, Anders Dam, er modstander af de aktieoptionsprogrammer, som Nets-medarbejdere har nydt godt af. Han har svært ved at se værdien af de omdiskuterede incitamenter.Efter at bankerne har neddroslet deres risikovillighed, står pensionsselskaber klar og låner milliarder af kr. ud til ejendomsudviklere og byggematadorer, der vil opføre store boligprojekter. Det sker, selv om de risikable udlån til byggeprojekter kostede bankerne store beløb under finanskrisen. (Forside, side 6-7)John Veje Olesen er fyret som administrerende direktør i B&W Vølund. Det sker, efter at virksomheden har tabt foreløbig 320 mio. kr. på en ordre til et affaldsanlæg. (Side 3)/ritzau/FINANS