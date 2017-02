Klar til en løbeoplevelse i Alperne?

Er du motionist med appetit på at prøve nye grænser af, så her er en mulighed for dig.Tre dage i de franske alper med daglige løbeture og bjergklatring er på programmet, når Børsen og løbeeksperterne fra Running26 ruller årets udfordring ud. Børsen R26 Master Performance går i 2017 til det centrale Europa, hvor trailløb i bjergene krydres med muligheden for at teste bjergbestiger-genet.”Der bliver mulighed for at vælge en kombination af løb, vandring og klatring, for at få det bedst mulige mangfoldige billede af Chamonix og Mont Blanc. Eller man kan vælge rent løb og vandring, hvis man ønsker at udforske den enestående natur mest muligt til fods,” fortæller holdets cheftræner, Bjarke Kobberø, Running26.Master Performance rykker dine motionsvaner ud af komfortzonen og kombinere dem med unikke naturoplevelser – dog uden at man ligefrem mister fodfæstet. Sværhedsgraden tilpasses deltagerne, så alle kan få et positivt udbytte ud af benarbejdet.”Der er ingen krav til nuværende form. Det vil være en fordel at have lidt kendskab til at gå eller løbe i skov eller bjerge. Men vi sørger for at alle bliver rustet til dagene i det franske. Det er muligt at differentiere programmet i Chamonix, så alle kan blive udfordret på et passende niveau,” forklarer Bjarke Kobberø.Årets tur vil være den fjerde i rækken efter rejser til Skotland Island og Marokko. Børsen er med hele vejen og vil beskrive årets tur og forberedelser i avisen og på borsen.dk.”Det unikke ved årets forløb er alsidigheden. Vi kommer til et område, der er kendt som noget af at det mest fantastiske at være aktiv i, og vi skal selvfølgelig også nyde alt det gode kulinariske området har at byde på. Vi får nogle uforglemmelige naturoplevelser, men også masser af tid til at hygge sig og nyde det hele,” lyder det fra Bjarke Kobberø.Rejsen til de franske alper foregår i september. Deltagerne får blandt andet et individuelt træningsprogram, fællestræninger og instruks i både løb og bjergklatring i månederne op til.