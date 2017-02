Det skriver medierne: Kæmpe gyldent håndtryk til fyret pensionsboss

Fyret med mere end 10 mio kr



Da adm. direktør Søren Dal Thomsen i december sidste år pludselig forlod topposten i AP Pension, blev det udlagt som en frivillig opsigelse. Men reelt blev han fyret med et kæmpe gyldent håndtryk, skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Ifølge avisens oplysninger blev Søren Dal Thomsen indkaldt til et møde med bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen, som fyrede ham på stedet. Formanden fastholder dog, at direktørens afgang var frivillig.



Årsagen til fyringen skulle være, at Søren Dal Thomsen havde lagt sig ud med dele af bestyrelsen i forhold til at foretage investeringer i landbruget, hvor AP Pension har sine rødder. Det skabte i bestyrelsen tvivl om, hvorvidt han havde de rette kompetencer til at fortsætte udviklingen af AP Pension, fremgår det af Jyllands-Posten, som skriver at det gyldne håndtryk var på mere end 10 mio. kr.



Mænd arbejder mindre



En række arbejdsmarkedsreformer, som er gennemfør de senere år, skal skaffe flere end 200.000 i job frem mod 2025, men friske tal viser, at reformerne ikke har fået mænd i alderen 30-60 år til at arbejde mere. Det skriver Berlingske Business.



Den pågældende gruppe af mænd udgør halvdelen af arbejdsmarkedets kernetropper, og en stor del af løftet i arbejdsstyrken skal komme netop fra den gruppe. Derimod er kvinder blevet mere aktive på arbejdsmarkedet, skriver avisen.



Tallene får Dansk Erhverv til at efterspørge flere reformer, men 3F og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener, at man hellere skal give reformerne tid til at virke.