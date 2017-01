Norsk hotelkonge overtager lufthavnshotellet Hilton

Opdateret 12.24 med citater fra Petter A. Stordalen:

Den norske rigmand Petter A. Stordalen, der ejer Nordic Choice Hotels, har overtaget driften af hotellet Hilton i Københavns Lufthavn, hvor han desuden vil bygge et nyt hotel og et konferencecenter.



Det oplyser Københavns Lufthavne, KBHL, på et pressemøde tirsdag formiddag.



Hilton har i øjeblikket 382 værelser og vil fra 1. april blive en del af hotelkæden Charion.



Det nye hotel, der bygges ved siden af det eksisterende, vil bestå af 500 værelser og være en del af Comfort-kæden.



Derudover opføres der efter planen et nyt konferencecenter på mindst 3000 kvadratmeter, oplyser KBHL og Petter A. Stordalen på pressemødet.



Det projekt skal efter planen være afsluttet inden for tre år.



"Det er endnu en spændende dag i lufthavnens historie. Vi er meget stolte af at kunne præsentere det her projekt," siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør hos Københavns Lufthavne, på pressemødet.



Han understreger, at det ikke er utilfredshed med samarbejdet med Hilton, der har udløst den nye aftale.



Samtidig mener han heller ikke, at udskiftningen af Hilton med Clarion er et skridt nedad, selv om Hilton er en større kæde i internationalt perspektiv.



"Det er vigtigt for os, at det, som vi skaber, er mindst lige så attraktivt, som det vi har i dag," siger Thomas Woldbye.



"Det skal også understreges, at Hilton har været en stor succes for os som lufthavn, og vi har været meget tilfredse med samarbejdet. Men når vi ser længere frem, står det klart, at vi har brug for noget nyt, fortsætter KBHL-topchefen.



Noget for alle



Petter A. Stordalen og Nordic Choice Hotels investerer omkring 1 mia. norske kr. i det nye projekt - svarende til omkring 800 mio. kr.



Den norske rigmands ambition med projektet er at skabe "en magisk mødeplads" i lufthavnen, fortæller han på pressemødet.



Clarion Hotel, som bliver den fortsættende del i Hilton-bygningen fra 1. april, henvender sig primært til det lidt dyrere segment, mens Comfort Hotel-kæden er mere fokuseret på at tilbyde gæsterne det mest nødvendige.



Dermed bliver der hoteltilbud til alle prisniveauer - og dermed også både forretningsrejsende og ferierejsende.



"På Clarion byder vi på et væld af muligheder for forkælelse - som for eksempel gastronomi i verdensklasse. På Comfort Hotel er tilbuddene fokuseret på kun at give gæsterne det, de virkelig har brug for - såsom gratis kaffe og wi-fi - og så undlade alt andet. Dermed giver vi gæsterne valgmuligheder," siger Petter A. Stordalen.





/ritzau/