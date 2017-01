Det skriver medierne: Tiger-stifter vender tilbage

Tiger-stifter vender tilbage



Lennart Lajboschitz vender tilbage til Tiger-kæden, efter han i sommeren 2015 trak sig fra den driften af den kæde, han selv startede. Det skriver Berlingske Business.



For en måned siden blev den adm. direktør Xavier Vidal fyret, og nu dukker altså Lennart Lajboschitz op igen for at hjælpe i en endnu udefineret rolle.



"Man har spurgt, om jeg vil være behjælpelig med at udvikle konceptet fremover, hvad vi nu gør, og det vil jeg gerne," siger Lennart Lajboschitz til Berlingske.



Kæden hedder i dag Flying Tiger Copenhagen, og kapitalfonden EQT, som i 2012 købte 70 pct., har kaldt kæden for en "god børsnoteringskandidat."



Vindsats koster kapitalfond kvart milliard kr



Der har været massive underskud i vindvirksomheden SSP Technology, efter kontrollen med selskabet kort inden finanskrisen blev overtaget af den tyske kapitalfond VMCap. Det har kostet mange mio. kr., og SSP Technolgy er nu under rekonstruktion, skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Den fynske virksomhed udvikler og producerer vindmøller. Det samlede underskud løber op i 246 mio. kr., viser regnskaberne, ejerne har sagt stop, og SSP Technology er under rekonstruktion ved retten i Svendborg.



Det er en rigtig fin virksomhed, mener Teis Gullitz-Wormslev, partner i advokatfirmaet Kromann Reumert, som står for rekonstruktionen.



"Historisk har virksomheden dog haft svært ved at tjene penge," siger han til Jyllands-Posten.