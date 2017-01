Sverige takker ja til russisk gasprojekt for næsen af Rønne

Den svenske regering vil ikke forhindre bystyret i den svenske østersøby Karlshamn i at blive basishavn for opbevaringen af rør til det store russiske gasledningsprojekt Nord Stream 2.



Tirsdag vil borgmesteren i byen således officielt takke ja til samarbejdet med russerne.



Det skriver Politiken.



Det betyder, at Rønne Havn på Bornholm, der også længe har været i betragtning til projektet, må se de mange arbejdspladser og en ekstra omsætning på op til 100 mio. kr. gå til anden side.



"Det her betyder, at der ikke er udsigt til, at Rønne kommer i spil. Forretningsmuligheden er væk," siger bestyrelsesformand i Rønne Havn Thomas Thors til Politiken.



Rørene skal bruges til Nord Stream 2-ledningen fra Rusland til Tyskland på bunden af Østersøen. Projektet er et fælles tysk-russisk projekt, hvor det russiske statsselskab Gazprom spiller en afgørende rolle.



Det lignede ellers længe en gylden forretningsmulighed for Bornholm, da Gotlands (svensk ø i Østersøen, red.) lokalpolitikere kort før jul - presset af den svenske regering - takkede nej til det russiske tilbud.



Men mandag stemte et flertal i kommunalbestyrelsen i Karlshamn altså ja, til at byens havn kan blive basishavn for Nord Stream 2-projektet.



Den svenske regering med udenrigsminister Margot Wallström i spidsen agter ikke at forhindre byen i at udleje havnen til formålet.



Transaktionen truer ikke Sveriges forsvars- og sikkerhedsinteresser, oplyser udenrigsministeren ifølge det svenske nyhedsbureau TT.



Da lokalpolitikerne på Gotland kort før jul takkede nej til Nord Streams ønske om at bruge en øde havn på øens østkyst som basishavn, positionerede Rønne sig som det eneste alternativ til en svensk havneløsning.



Med Gotland ude af billedet satsede Bornholm på, at Karlshamn også måtte kaste håndklædet i ringen.



Men på et pressemøde mandag forklarede udenrigsminister Margot Wallström, at der er store forskelle på Karlshamn som basishavn for projektet i stedet for havnen i Slite på Gotland.



"På Gotland ville Gazprom leje hele havnen, mens det i Karlshamn bliver havnen selv og svenske selskaber, der kommer til at styre logistikken," sagde hun.



