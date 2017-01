Tidligere KGB-agent fundet død: Var manden bag beskyldninger mod Trump

Relateret indhold Artikler

En tidligere agent for den russiske efterretningstjeneste KGB er fundet død i Moskva i sin sorte Lexus. Det skriver flere internationale medier.



Den tidligere agent, der hedder Oleg Erovinkin, menes at være en af de personer, der angiveligt har fundet beviser på, at den den nuværende præsident i USA, Donald Trump, i 2013 fik russiske prostituerede til at urinere på sengen i præsidentsuiten på Ritz Carlton Hotel i Moskva.



Kort inden havde den daværende præsident Barack Obama boet på det samme værelse med præsidentfruen, Michelle Obama.



Historien om de prostituerede er ikke blevet bekræftet, og Donald Trump selv har kaldt det for "falske nyheder."



Dødsårsagen er uklar



Den russiske eks-spion blev fundet død den 26. december 2016. Dødsårsagen er ikke klar. Daily Mail skriver, at Christo Grozev, der er ekspert i russisk efterretningstjeneste, mener, at den russiske regering i Kreml står bag agentens død. Det er også blevet skrevet, at der kan være tale om et hjerteanfald.



Oleg Erovinkin menes at have arbejdedet sammen med Christopher Steele, der er agent i den engelske efterretningstjeneste MI6, om at finde belastende informationer på Donald Trump.



Det er Christopher Steele, som har skrevet det dokument, som tidligere i år blev offentliggjort af Huffington Post, hvor der er en række indtil videre udokumenterede beskyldninger mod Donald Trump.



Det har tidligere været fremme, at Christopher Steele er flygtet fra sit hjem, efter hans navn blev offentliggjort i forbindelse med beskyldningerne mod Donald Trump.