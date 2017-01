Det skriver medierne: 158 af statens it-systemer risikerer nedbrud

Hvert tredje af statens it-systemer risikerer nedbrud



Op mod hvert tredje af statens it-systemer, der bl.a. bruges af Skat, sundhedsvæsenet og politiet, risikerer at bryde sammen på grund af dårlig vedligehold. Det skriver Jyllands Posten på baggrund af regeringens kasseeftersyn på it-området.



Regeringens rapport udpeger 428 statslige it-systemer, hvorad 158 af dem er i utilstrækkelig teknisk tilstand.



”Mange af de gamle og meget kritiske systemer er ikke blevet ordentligt vedligeholdt. Derfor står vi nu med en række kritiske it-systemer, som er i dårlig stand. Det er i sig selv skræmmende, fordi det øger risikoen for nedbrud og kompromittering (f.eks. hackerangreb, red.),” siger Sophie Løhde, minister for offentlig innovation til Jyllands Posten.



Private vognmænd: Staten udkonkurrerer os



PostNord, der er ejet af den danske og svenske stat, har presset prisen så meget i bund på stykgods, at det udkonkurrerer private vognmænd. Det skriver Berlingske.



En af de vognmænd, der føler sig udsat for unfair konkurrence, er Kristian Skov Petersen, ejer af vognmandsfirmaet Viggo Petersen Eftf. med 100 lastbiler.



”Vi kan slet ikke komme ned på de priser. Vi er ofte nødt til at konkurrere med andre vognmænd, sådan er markedet. Men jeg havde aldrig troet, at jeg skulle konkurrere med min egen stat,” siger Kristian Skov Petersen til Berlingske.



Transportbranchen mener, at PostNord må tabe penge med de priser, selskabet sætter.



Carsten Dalbo, chef for logistik i PostNord afviser kritikken over for Berlingske.



Konkursramt benzinkonge må sælge på brandudsalg



Olaf Haahr, der har tjent gode penge på benzinstationer, men som tirsdag gik personlig konkurs, må sælge sine værdier som malerier, legetøj og liebhaverejendomme til spotpris. Det skriver Børsen.



Ifølge Olah Haahr selv betyder det, at ”det hele bliver jo kun det halve værd, når man laver sådan et nummer her,” siger han til Børsen.