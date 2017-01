Private firmaer står på spring for at byde ind på statens it

Relateret indhold Artikler

Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) glæder man sig over, at ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), vil sætte gang i en større gennemgang og oprydning i statens it-systemer.



Især håber DI, at flere private virksomheder får mulighed for at byde ind på de offentlige it-systemer.



"Vi ved, at en lang række af de kritiske it-systemer i staten aldrig har været i udbud. Der er behov for at få fornyet systemerne og få dem konkurrenceudsat."



"Der er mange, der gerne vil give et godt tilbud, der er konkurrencedygtigt prismæssigt, men også på hvordan man kan få systemerne til at være mere sikre, have højere funktionalitet og større brugervenlighed," siger Adam Lebech, branchedirektør i DI Digital.



Han mener, at private virksomheder generelt har mere erfaring med at udvikle it-løsninger og derfor vil have en fordel frem for det offentlige.



Ministeren sætter gang i oprydningen på baggrund af et såkaldt kasseeftersyn af statens it. Det viser, at der findes omkring 430 it-systemer, der vurderes som " kritiske for statens virke eller for samfundet som helhed".



Ud af disse har 150 it-systemer en utilstrækkelig systemtilstand, oplyser Moderniseringsstyrelsen i en pressemeddelelse. For langt hovedparten er der igangsat tiltag, der skal forbedre forholdene, lyder det.



Samlet er der cirka 4000 it-systemer i staten.



Og selv om Adam Lebech mener, at private firmaer i nogle tilfælde kan gøre det bedre end det offentlige, så mener han samtidig, at eftersynet viser, at staten er bedre end sit rygte.



"Af de mange it-systemer er det kun ganske få, som er i højrisiko. Langt de fleste er succeser," siger han.



/ritzau/