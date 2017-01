Disse tre trin sikrer fysisk succes i 2017

Relateret indhold Tilføj søgeagent OL Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Grafik Artikler

Motionsblog - Jeg er egentlig ikke særlig stor tilhænger af ideen om nytårsforsætter. Og med januar stort set ovre kan den skarpe læser også snildt argumentere for at jeg uanset hvad ville være noget sent ude.



Hvad jeg derimod er varm fortaler for, er at man (du og jeg) får gjort noget ved den fysiske træning. Og det skønne ved det er at det kan vi gøre året rundt. Men ja, det er utopi at tro at man kan drøne rundt på den helt store klinge hele året rundt.



Der vil – og skal – være plads til udfald. Den store kunst er at begrænse disse, og selvfølgelig ikke mindst mestre at komme tilbage i den gode rytme igen. Af ualmindeligt mange gode grunde. Jeg tillader mig at antage at de fleste af os dybest set gerne vil have en sund og modstandsdygtig krop og psyke og mere overskud i hverdagen.



Måske der endda er nogle af jer derude, der motiveres af at mærke fremgang, og går bølgerne rigtig højt bryde grænser og/eller sætte nye personlige rekorder.



På sin vis er det jo genialt at lade kroppen gå i total forfald henover jul og nytår. Det gør alt andet lige forbedringspotentialet så meget desto stærkere når der startes op igen. Det djævelske her er blot at det så typisk er noget hårdere at komme tilbage mod fordums styrke. Og tager længere tid, hvilket ikke altid går i fuldendt symbiose med den tålmodighed i hvert fald jeg selv er indehaver af.



Uanset hvilken tilstand du befinder dig i, har jeg kogt alle de universelle sandheder ned til tre effektive og højpotente råd, der vil sikre dig om ikke evig ungdom, så i hvert fald et 2017 i voldsomt vigør. Bygget op efter den klassiske og altid succesfulde ”tre-trins-raket”



1. Kontinuitet



Vi får ikke bygget et højhus uden et solidt fundament. Eller, det kan vi sikkert godt, men det kommer ikke til at stå hverken længe eller stærkt. Du bør altid starte ud med at fokusere på at etablere en god stabil træningsrytme.



Lad være med at tænke at du skal kunne træne så og så meget eller længe for at det kan betale sig. I første omgang er succeskriteriet ’blot’ at være fysisk aktiv minimum tre gange om ugen – (næsten) ALT tæller…!



Det kan være en rask gå-tur, en lille løbe/cykeltur osv. Bare pulsen kommer lidt op er du godt på vej. Men intervaller mellem sofa og køleskab tæller altså ikke!



2. Progression



Når du har fået etableret den gode stabile træningsrytme, skal der ske lidt mere. Bliver du ved med at træne det samme (varighed og intensitet) klinger effekten stille og roligt af og bliver vedligehold. Hvilket selvfølgelig kan være fint for nogle, men nu skal vi jo løfte barren i 2017, så hæng i.



Lad være med at hamre den fra nul til 100 på en uge, så slutter festen snart. Sørg for gradvist at få drejet lidt på både distance- og intensitets-knapperne, uden at skrue nogle af dem op i den røde zone.



Fokuser hellere på en masse god variation, både fysiologisk og motivationsmæssigt er det guld værd. Start som udgangspunkt med en ugentlig træning med fokus på god intensitet, en med fokus på at være i gang i længere tid med lavere intensitet – og så en humørtræning, hvor dagsformen dikterer. Så er du godt fra land!



3. Udfordringer



Så er vi klar til at fyre raketten af. Så at sige. For langt de fleste af os er det afgørende at have et konkret mål at træne hen i mod. En gulerod, en krukke guld for enden af regnbuen. Det behøver bestemt ikke være dit livs hurtigste race, det kan mindst lige så fint være en fantastisk naturoplevelse, at trimme kroppen til, måske endda kunne ane konturerne af mave- og armmuskler igen!



Eneste krav er at det er et mål som udfordrer dig, og et mål som motiverer dig - men skal selvfølgelig også være bare nogenlunde realistisk. Der er jo alligevel ikke OL til sommer. Sæt gerne sigtekornet 6-9 måneder ude i horisonten, og læg nogle delmål ind.



Husk at nyde processen, det må ikke blive en sur pligt. Selvfølgelig er der dage der er sjovere end andre, men hold fokus på dit store mål og den sejr det bliver at klare det.



3 simple trin – og så kan det kun blive et eksplosivt 2017 der venter dig. Gør klar til affyring!