Det skriver medierne: Pensionskasser i storoffensiv med hotelinvesteringer

Den nordiske storbank Nordea har mistet 25.000 danske kunder på et år, og topchef i banken, Casper von Koskull, kalder kundetilfredsheden for uacceptabel. For at sætte prop i kundeflugten og øge serviceniveauet vil banken fremover holde igen med filiallukninger.Bryggerierne Carlsberg og Royal Unibrew anklages for at have kordineret priser og leverancer i Grønland. Lokalt bryggeri står bag anklagen.Op mod 50.000 boligejere får en hjælpende hånd af politikerne, så de endelig for mulighed for at skifte realkreditinstitut eller bank. Det sker som et led i en hjælpepakke, der skal øge konkurrencen på boliglån.Den solide vækst i hotelbranchen i især hovedstaden har fået pensionskasserne til at åbne pengetankene og investere milliarder af kroner i hotelprojekter.