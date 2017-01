Landsretten hæver hvidvaskningsbøde til vekselkontor til 111 mio

Eksklusivt for kunder

Opdateret kl. 16.05 Østre Landsret har valgt at stadfæste afgørelsen for danmarkshistoriens største hvidvaskningssag og hæve bøden til vekselkontoret til 111 mio. kr. fra tidligere 92 mio. kr.



Det sker, efter at blandt andet forsvarsadvokaten...