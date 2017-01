USA bygger stor havvindmøllepark ud for New York

Relateret indhold Tilføj søgeagent General Electric Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer General Electric

Der er blevet givet grønt lys til opførelsen af den største amerikanske havvindmøllepark nogensinde, skriver nyhedsbureauet AFP.



Det sker, efter at de lokale myndigheder onsdag har godkendt den omfattende plan.



Parken bliver placeret i nærheden af Long Island og vil kunne forsyne 50.000 amerikanske hjem.



Opførelsen af vindmølleparken vil tidligst starte i 2019, hvor der vil blive bygget 15 turbiner med en kapacitet på 90 megawatt.



South Fork Wind Farm, som parken kommer til at hedde, vil blive placeret 50 kilometer sydøst for Long Island, hvor New York-bydelene Queens og Brooklyn ligger.



New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, der fremlagde planen for vindmølleparken sammen med Long Island Power Authority, siger, at møllerne ikke vil kunne ses fra fastlandet på Long Island.



Det er endnu ikke bestemt, hvilket firma der skal levere vindmøllerne til projektet, men projektoperatørerne mener, at det første strøm kan leveres fra parken allerede i 2022.



South Fork bliver den kun anden havvindmøllepark i USA. Den første park, der blev taget i brug i december, ligger ved Rhode Island i den nordøstlige del af USA.



Med sine fem turbiner, der er produceret af det franske GE Renewable Energy, leverer havvindmølleparken strøm til 17.000 hjem i området omkring New England.



/ritzau/AFP