Dansk kok må nøjes med 10.-plads ved uofficielt kokke-VM

Den danske køkkenchef Morten Falk bliver nummer 10 ved Bocuse d'Or - det uofficielle VM for konkurrencekokke - i Frankrig.



USA vinder konkurrencen foran Norge, som tidligere har vundet fem gange, og Island.



Morten Falk arbejder til daglig på Kadeau, der har restauranter både i København og på Bornholm.



Ved Bocuse d'Or Europe sidste år blev danskeren også nummer 10. Dengang mistede han point på at smide en for stor andel af råvarerne væk.



Rasmus Kofoed, som er medejer af restauranten Geranium, der sidste år fik tre michelinstjerner, vandt kokke-VM i 2013. Han er den eneste danske kok, som har vundet VM-udgaven af Bocuse d'Or.



Kofoed har også fået både sølv og bronze i konkurrencen.



Desuden har Jens Peter Kolbeck og Jeppe Foldager, som i år var Morten Falks coach, vundet sølv.



/ritzau/