To bilbomber har onsdag morgen ramt et hotel i Somalias hovedstad, Mogadishu, og bevæbnede personer trængte efterfølgende ind i bygningen.



Mindst 28 mennesker er dræbt, oplyser chefen for den største ambulancetjeneste i Mogadishu.



- Antallet af ofre, som vi har registreret i dg, er 28 døde og 43 sårede, siger Abukadir Abdirahman Adem.



Han tilføjer, at andre ambulancetjenester kan have bragt flere ofre til byens hospitaler, så antallet af dræbte kan være endnu højere.



Den første eksplosion skete på en lastbil læsset med sprængstof foran Hotel Dayah. Den anden eksplosion var på en parkeringsplads ved hotellet, siger en talsmand for politiet til dpa.



Der var efter eksplosionerne meldinger om, at der blev skudt inde i hotellet og udenfor.



- Antallet af ofre ventes at vokse, fordi der kan være folk, som er fanget inde i bygningen, sagde en politimand lidt tidligere.



Den islamistiske oprørsorganisation al-Shabaab siger, den står bag angrebet. Det rapporterer radiostationen Andalus, der er talerør for islamisterne, skriver Reuters.



- Velbevæbnede mujahedin angreb hotellet, og de kæmper nu inde i hotellet, meddelte radioen, da angrebet var i gang.



Hotel Dayah besøges ofte af lokale forretningsmænd og repræsentanter for regeringen.



Oprørere fra al-Shabaab har ofte stået bag en række angreb på hoteller og officielle bygninger i Mogadishu. Deres erklærede formål er at vælte den vestligtstøttede regering og indføre sharialov i landet.



De seneste to år har styrker fra Den Afrikanske Union og somaliske styrker drevet al-Shabaab ud af deres hidtidige magtbaser i byerne, men islamisterne er fortsat meget aktive i landområderne.



/ritzau/Reuters