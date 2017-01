Trump påstår valgsvindel og kræver omfattende undersøgelse

Præsident Donald Trump skriver onsdag på Twitter, at han vil kræve en omfattende undersøgelse af valgsvindel ved det amerikanske præsidentvalg.



Trump sagde mandag aften under et møde med ledere i Kongressen, at han ville have vundet et flertal af de afgivne stemmer ved præsidentvalget, hvis ikke der var begået valgsvindel.



Demokraten Hillary Clinton fik knap tre millioner flere stemmer end Trump. Men han vandt flest stemmer i det amerikanske valgmandskollegium og blev derfor præsident.



- Jeg vil bede om en omfattende undersøgelse af valgsvindel, skriver Trump i sit tweet.



- Blandt andet dem, som er registreret til at stemme i to stater, de som er illegale og ... selv dem, der er registreret til at stemme, som er døde, føjer han til.



Ingen af USA's 50 stater - de fleste med republikansk flertal - har rapporteret om valgsvindel.



Valgeksperter siger, at det er helt usandsynligt, at de enkelte tilfælde af valgsvindel, der måtte spores, ville kunne forrykke noget.



Trumps republikanske kollega senator Lindsey Graham siger til CNN, at Trumps beskyldninger om valgsvindel "er den mest upassende ting at sige for en præsident uden beviser".



- Hvis USA's præsident hævder, at 3 til 3,5 millioner mennesker stemme ulovligt, så ryster det tilliden til vort demokrati.



- Vi taler om en mand, som vandt valget, og som synes som besat af den idé, at han da umuligt kan have tabt de afgivne stemmer uden snyd eller svindel, siger Graham.



