Det skriver medierne: Nordea ramt af kundeflugt

Tøjvirksomheden Soya Concept, som Thomas Viller og Torben Brodersen stiftede i 2002, har udviklet sig til en regulær indtjeningsmaskine. Det seneste overskud landede på 77 mio. kr. Stifterne købte kapitalfonden 3i ud i 2015.Familien bag Bahne-kæden har lavet fundamentalt om med en omfattende oprydning og transformation, der skal differentiere butikskæden. Nu vil topchef Jacob Bahne have flere butikker og har ansat Benjamin Røpke som direktør for butikskæden.KMDs topchef, Eva Berneke, tager bladet fra munden og slår tilbage mod KL og ATP. Samtidig truer de 98 kommuner, der er KMDs største kunder, med en fyreseddel til it-leverandøren efter utallige forsinkelser på nye it-systemer.Den store årlige kundemåling i finanssektoren viser, at Nordea har tabt tusindvis af kunder, og kundetilfredsheden er styrtdykket. Imens fortsætter ærkerivalen Danske Bank opturen.