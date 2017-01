Se kortet: Danmark er stadig verdens mindst korrupte land

Danmark er angiveligt verdens mindst korrupte land.



Det fremgår af Transparency Internationals seneste korruptionsindeks for 2016.



I indekset, som kan ses nederst i artiklen, ligger Danmark på en delt førsteplads sammen med New Zealand.



"Det er glædeligt at se, at Danmark fortsat ligger øverst på listen nu sammen med New Zealand. Vi opnår en score på 90 ud af 100," siger Knut Gotfredsen, der er formand for Transparency International Danmark, i en pressemeddelelse.



Han maner dog til besindighed, selv om Danmark indtager duksepladsen.



"Vi har vundet konkurrencen, men har ikke sat nogen verdensrekord. Danskerne har et legitimt krav på, at det politiske system arbejder med at begrænse korruption. En score på 90 er ikke godt nok," lyder det fra formanden.



Selv om Danmark topper indekset, så klarer landets offentlige institutioner sig generelt ringere end de foregående år.



Således scorede Danmark 91 point i indekset i 2015 og 92 point i 2014.



De organisationer, der i 2016-indekset rangerer Danmark dårligere end i 2015, ser blandt andet på partistøttereglerne, samarbejde mellem politikere og erhvervslivet samt udveksling af vennetjenester.



Det er ikke muligt at måle effekten på scoren af konkrete sager. Transparency International Danmark henviser dog til det seneste års sager om partistøtte og indskrænkningen af offentlighedsloven og Tibet-sagen som mulige faktorer.



Somalia indtager bundplaceringen i indekset med en score på ti.



De dårligst bedømte EU-lande er Bulgarien med 41 point og Grækenland med 44 point.



Indekset "Corruption Perception Index" bygger på en række internationale organisationers opfattelse af korruption i den offentlige sektor i de enkelte lande.



Det måles på en skala fra 0 til 100.



Indekset viser ifølge Transparency International, at misbrug af magt, hemmelige aftaler og bestikkelse fortsat er en væsentlig ødelæggende faktor for mange lande i verden.



122 af de 176 lande i indekset scorer således mindre end 50 point.









/ritzau/