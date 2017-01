Irakiske styrker har hejst landets flag på den østlige bred af Tigris-floden. Det sker, efter at soldaterne har befriet hele den østlige del af byen Mosul.



Det meddeler Iraks forsvarsministerium tirsdag.



- Enheder fra 9. panserdivision har befriet al-Rashidiyah, hedder det i meddelelsen.



Islamisk Stat kontrollerer fortsat den vestlige del af Mosul, som er delt i to af Tigris.



Tidligere på dagen advarede FN om, at omkring 750.000 civile i det vestlige Mosul "er i ekstrem fare," når kampene om den vestlige del af byen optrappes.



Allerede i sidste uge erklærede premierminister Haider al-Abadi det østlige Mosul for befriet.



Mandag hævdede forsvarsministeriet i Bagdad det samme, men trak hurtigt meddelelsen tilbage igen.



Det har taget de irakiske styrker tre måneder at kæmpe sig til kontrollen med det østlige Mosul.



Undervejs har der været voldsomme kampe mod Islamisk Stat.



Men det er intet imod, hvad der ventes, når styrkerne retter opmærksomheden mod det vestlige Mosul og forsøger at generobre den del af byen.



Islamisk Stat tog kontrollen med Mosul i sommeren 2014.



I oktober indledte irakiske regeringsstyrker sammen med allierede militser en offensiv for at generobre byen, der er Iraks næststørste.



De irakiske styrker har fået støtte fra luften fra den amerikanskledede koalition, som Danmark også er en del af.



/ritzau/AFP