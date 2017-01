Dansk Filminstitut i Oscar-ekstase: Nu kan alt ske

Relateret indhold Tilføj søgeagent Det Danske Filminstitut Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

Både efterkrigsdramaet "Under Sandet" og kortfilmen "Silent Nights" skal dyste om en Oscar, når priserne uddeles i februar i Los Angeles, og det er noget, der i den grad begejstrer Det Danske Filminstitut (DFI).



- Jeg synes, det ser ekstremt godt ud. Man kan ikke ønske sig meget mere end at have hele to danske film nomineret. Der er kun grund til at være imponeret af de mennesker, der laver film i det her land, siger Claus Ladegaard, der er vicedirektør for filmstøtte på Det Danske Filminstitut.



Mens "Under Sandet" skal kæmpe i kategorien bedste ikke engelsksprogede film, skal Aske Bangs "Silent Nights" kæmpe om en statuette for bedste kortfilm.



Ifølge Claus Ladegaard er det ikke utænkeligt, at det ender med danske statuetter, selv om der er hård konkurrence.



- Fra nu af kan alt ske. Det er to film, der begge bestemt har en chance. Men det må man så bare desværre også sige om nogle af de andre. De er oppe imod film, der har fyldt meget både hos publikum og hos kritikerne, siger Claus Ladegaard.



- Men jeg går til den aften med store forhåbninger, og det er min klare overbevisning, at vi ikke er uden vinderchancer.



Oscarshowet afholdes 26. februar.



/ritzau/