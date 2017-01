Derfor måtte JP/Politikens Hus opgive at købe hele Børsen

Dansksprogede, landsdækkende, betalte, daglige nyheder på print (inkl. e-avis/pdf-avis) i Danmark

Dansksprogede, landsdækkende, betalte, daglige nyheder online i Danmark

Annoncering i landsdækkende, daglige, dansksprogede udgivelser på print i Danmark

Rettigheder til nyhedsartikler m.v. i Danmark

Medieovervågning i Danmark

Adgang til søgning i nyhedsarkivdatabaser i Danmark

Distribution af adresserede aviser på Sjælland m.v.

Distribution af adresserede aviser i Midt- og Sydjylland

Havde JP/Politikens Hus købt hele Dagbladet Børsen af svenske Bonnier som ønsket af de to store mediehuse, havde det svækket konkurrencen på otte specifikke områder inden for den danske medieverden.Det vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det fremgår af en pressemeddelelse, der er sendt ud, efter at de to parter tirsdag eftermiddag har offentliggjort, at JP/Politikens Hus overtager 49,9 pct. af ejerskabet for 400 mio. kr, mens Bonnier altså beholder den bestemmende majoritet.”Vi har ikke truffet en afgørelse i sagen, men vurderingen pegede på, at virksomheden ville være blevet så stor, at den kunne skade konkurrencen. I sidste ende kunne fusionen gå ud over blandt andre læsere og annoncører i form af for eksempel højere priser på aviser og annoncer, ringere udvalg og mindre innovation i avisbranchen," lyder det fra formanden for Konkurrencerådet, Christian Schultz.Det drejer sig om følgende områder:Meldingen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står i skarp kontrast til udtalelser fra adm. direktør i JP/Politikens Hus Stig Ørskov, der i en pressemeddelelse om købet langer ud efter styrelsen.Ørskov fremhæver, at mediebranchen er under massivt pres, da stadig flere annoncekroner ryger ud af printmedierne og over på digitale platforme, blandt andre Facebook og Google:”Google og Facebook har på et årti erobret en tredjedel af det danske annoncemarked. De to virksomheder står i dag for en meget stor – og voksende – del af det danske medieforbrug. Til sammenligning ville markedsandelen for JP/Politikens Hus være gået fra 5 til 6 pct. med en overtagelse af Børsen,” siger Stig Ørskov og fortsætter:”Det er stærkt bekymrende, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forhindrer danske medievirksomheder i at modgå den hårde udenlandske konkurrence. Og det på trods af, at de danske mediebureauer – dem der hver dag er i markedet for at købe annoncer for deres kunder – samstemmende har vurderet, at en fusion mellem JP/Politikens Hus og Børsen ikke vil påvirke konkurrencen på det danske annoncemarked negativt.”Men den analyse er man altså ikke enig i hos Konkurrencestyrelsen”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i denne sag foretaget nogle af de mest omfattende markedsundersøgelser og beregninger i en dansk fusionssag. Styrelsens vurdering af fusionens virkninger er derfor baseret på et indgående kendskab til den anmeldte fusions betydning for blandt andre annoncører, læsere og konkurrenter," siger formand for Konkurrencerådet Christian Schultz i pressemeddelelsen.”Parterne har ikke præsenteret Konkurrencerådet for løsninger, der kunne afhjælpe fusionens negative virkninger på konkurrencen. Hvis ikke de skadelige virkninger af en anmeldt fusion bliver afhjulpet, vil fusionen ikke kunne godkendes.”