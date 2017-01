Britisk højesteret: Parlament skal høres om brexit

Relateret indhold Tilføj søgeagent Højesteret

Opdateret klokken 11:12 - Den britiske regering har tirsdag tabt en appelsag ved Storbritanniens højesteret. Dommerne fastslår, at den britiske regering ikke kan indlede brexit-processen uden at høre parlamentet først.



Højesteret fastslår videre, at det ikke er nødvendigt, at parlamenterne i Skotland og Nordirland giver grønt lyst til, at den britiske skilsmisse fra EU kan gå i gang.



Den britiske regering havde appelleret en afgørelse fra landsretten. Den slog fast, at parlamentet skal godkende det formelle skridt, som vil markere starten på reelle forhandlinger mellem Storbritannien og EU.



Domstolen siger tirsdag konkret, at den britiske regering under premierminister Theresa May ikke kan aktivere EU-traktatens artikel 50 uden at spørge parlamentet om lov først.



Når artikel 50 er aktiveret, bliver processen med at forlade EU formelt sat i gang.



Storbritanniens premierminister, Theresa May, har sagt, at hun vil sætte gang i processen inden udgangen af marts. Senest to år efter vil briterne skulle forlade EU.



Oppositionsleder Jeremy Corbyn, som står i spidsen for arbejderpartiet Labour, siger, at hans parti nu vil kræve en klar plan fra regeringen, så parlamentet kan følge med i brexit-forhandlingerne.



Samtlige 11 højesteretsdommere var med til at afgøre sagen. Det er første gang i rettens historie.



Otte af dommerne stemte for, at parlamentet skal høres, mens tre stemte imod.

/ritzau/Reuters