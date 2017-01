Iraks hær er klar til at gå ind i det vestlige Mosul

Irakiske styrker er begyndt at forberede en offensiv mod Islamisk Stat i den vestlige del af storbyen Mosul. Det siger den øverstbefalende for militærets operationer i området.



De irakiske styrker har generobret hele den østlige del af Mosul fra Islamisk Stat, meddelte en ledende irakisk general i sidste uge.



Det betyder, at bydelen på den østlige bred af floden Tigris igen er på den irakiske stats hænder.



- Den Folkelige Mobilisering forbereder en operation i de næste to eller tre dage til at slutte op bag operationen med at indtage den højre flodbred - på den vestlige side af Tigris, siger general Abdul Ameer Rasheed Yarallah til en tv-station i regionen, Mosuliya TV.



Den Folkelige Mobilisering er en koalition af overvejende irakisk-trænede shiamuslimske grupper. Den blev dannet i 2014 for at tage del i krigen mod Islamisk Stat. Sidste år blev den officielt en del af Iraks væbnede styrker.



Det tog militæret 100 dage at indtage den østlige del af Mosul.



Slaget om storbyen vist sig at være uhyre vanskeligt, selv om der er store forskelle i styrke mellem koalitionen og ekstremisterne i Islamisk Stat.



100.000 mand fra Iraks hær, sikkerhedsstyrker, kurdiske styrker og shiamuslimske militser deltager i operationen.



Hæren anslog, at antallet af militante var på mellem 5000 og 6000, da operationen begyndte for tre måneder siden. 3500 af dem er blevet dræbt siden da.



En amerikanskledet koalition støtter de irakiske styrker med både luftangreb og støtte på landjorden.



Den vestlige del af Mosul er tættere befolket end den østlige. Den består af mange snævre stræder, hvor kampvogne og tunge militære køretøjer ikke kan komme frem.



USA udtrykker bekymring for civilbefolkningen.



De militante ventes at kæmpe hårdt, da de er trængt op i et hjørne.



Hele Mosul havde næsten to millioner indbyggere før krigen. Omkring 750.000 menes at være tilbage i den vestlige bydel.



IS har angiveligt anvendt sennepsgas ved flere lejligheder i Syrien og Irak, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.



/ritzau/Reuters