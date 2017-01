Det skriver medierne: Kommunerne truer med at opgive KMD efter strid

Mærsk får støtte til skattekrav i Nordsøen. For uden en ny Nordsø-aftale med skatterabat vil den danske olie- og gasbranche lukke, vurderer topchefen i efterforskningsselskabet Danoil. Opgavetørke og fyringer præger oliebranchen.Den danskejede fastfoodkæde Kcal, må se sine store vækstplaner løbe ud i sandet. Fem af restauranterne, der er placeret i Egyptens hovedstad, Kairo, lukkes helt. Et USA-indtog er også udskudt.Jyske Banks mangeårige topchef, Anders Dam, ser mere lyst på tilværelsen end længe. Dansk økonomi og bankens drift er i så god gænge, at der skal mere end en Donald Trump og brexit til for at slå det ud af kurs, siger direktøren.En strid om leveringer har fået kommunerne til at true med at afbryde samarbejdet med it-selskabet KMD. Slagsmålet kan torpedere KMD's planer om at blive børsnoteret.