Medieekspert: Trumps krig mod medierne er ekstraordinær

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har erklæret, at han er i krig med pressen, og i weekenden beskyldte den nyindsatte præsident medierne for at lyve.



Det er helt overlagt, lyder det fra professor ved Københavns Universitet Stig Hjarvard. Han forsker blandt andet i nyhedsmedier.



- Vi har at gøre med en meget bevidst strategi fra administrationens side om at mistænkeliggøre pressen. I den forstand er det en regulær kampagne mod nyhedsmedierne, der foregår. Det er i sig selv ekstraordinært.



- Det har altid været sådan, at regeringen fremlægger noget, hvor der er en bestemt vinkling eller noget bestemt fremhævet. Men det er noget andet, når man har at gøre med en fuldstændig alternativ fremstilling af sandheden, siger han.



I weekenden anklagede Trump medier for bevidst at have bragt tal, der er markant lavere end det virkelige fremmøde ved hans indsættelse fredag. Ifølge Trump mødte 1,5 millioner mennesker op.



Men det hænger dårligt sammen med, at tv-billeder tydeligt viser, at der var langt færre mennesker til Trumps indsættelse end til tidligere præsident Barack Obamas indsættelse i 2009.



Også tal fra metroselskabet i den amerikanske hovedstad peger på, at der var et mindre publikum end for otte år siden. Dengang menes omkring 1,8 millioner mennesker at have været vidner til ceremonien.



Stig Hjarvard forklarer, at det ikke er nyt, at amerikanske politikere angriber pressen. Særligt under den sidste del af Vietnamkrigen blev amerikanske medier angrebet.



- Politikere angreb amerikanske medier og tv for at gå fjendens ærinde ved at rapportere kritisk om Vietnamkrigen og for at være upatriotiske. Og på den måde tabte man krigen på hjemmefronten.



- Men der blev ikke på samme måde serveret løgne i den anledning, selv om der også var problematiske forhold i måden, den amerikanske regering fortalte om Vietnamkrigen på, siger han.



Professoren påpeger, at spørgsmålet om, hvor mange der mødte op til Trumps indsættelse, intet har med national sikkerhed at gøre.



- Det er jo ikke i sig selv noget kardinalspørgsmål. Og på den måde virker det meget voldsomt, at man kan blive uenige om så banale forhold.



