Tidligere direktør for Det Kongelige Bibliotek er død

Tidligere direktør for Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen er død. Det skriver Det Kongelige Bibliotek i en pressemeddelelse.



Erland Kolding Nielsen døde efter kort tids sygdom. I 2016 fortalte han, at han havde kræft.



- Erland Kolding Nielsen var en markant personlighed i det danske kulturliv og i den internationale biblioteksverden.



- Han vil blive husket og respekteret for sit store engagement og sin helt enorme arbejdsindsats for bibliotekerne, siger Svend Larsen, direktør for Det Kongelige Bibliotek, i pressemeddelelsen.



Det var i 1986, at Erland Kolding Nielsen begyndte som direktør for Det Kongelige Bibliotek. Hans mest synlige projekt har nok været den historiske og opsigtsvækkende biblioteksflytning ind i Den Sorte Diamant i 1999.



Erland Kolding Nielsen blev 70 år.



/ritzau/