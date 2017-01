Det skriver medierne: Jysk møbelfamilie vil skyde formue i vækstselskaber

ATP bryder egne regler – køber sortlistede aktierDanmarks største pengetank har placeret 37 virksomheder på en eksklusionsliste . Men hovedparten af ATP’s investeringer i udenlandske aktier er sat i indeksfutures, og dermed køber ATP indirekte aktier i selskaber, som de selv har sortlistet.Jysk medejer køber modebosser ud af tøjmærkeCasa-stifter Michael Mortensen tager kontrollen med hipsterbrandet Won Hundred. Han køber stifterne af Samsøe & Samsøe ud af tøjbrandet og henter erfarne modekræfter ind i topledelsen.Store byer er bedst til at skabe jobDet er kommunerne i hovedstadsområdet, der har været bedst til at skabe jo efter finanskrisen. Med Gladsaxe i spidsen er et otte hovedstadskommuner, der har været bedst til jobskabelse. Blandt de fem største byer ligger Aarhus i top.Jysk møbelfamilie vil skyde formue i vækstselskaberHerning-familien Mølholm vil bruge formuen fra salget af møbelkæden Boconcept på at investere et trecifret millionbeløb i vækstvirksomheder såvel i Danmark som i udlandet. Og det er tiltrængt, vurderer DI.