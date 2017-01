Ejeren af Valdemars Slot på Tåsinge, kammerherre og lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff, er død.



Familien oplyser til Ritzau, at lensbaronen døde i fredags. Han blev 78 år.



Niels Krabbe Iuel-Brockdorff nedstammede fra søhelten Niels Juel, der overtog slottet og det meste af Tåsinge efter sejren over svenskerne i slaget ved Køge Bugt tilbage i 1677.



Han overtog slottet, der er Danmark største privatejede slot, efter sin far i 1971.



I 2003 overdrog han delvist Valdemars Slot til sin datter, Caroline Fleming, men købte det tilbage igen i 2011.



Caroline Fleming fortalte flere medier i maj sidste år, at hendes far var alvorligt syg med cancer.



Datoen for bisættelsen er endnu ukendt, og familien anmoder om, at deres ønske om fred i den næste tid respekteres.



/ritzau/