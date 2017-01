Gambias præsident bliver forladt af hæren

Relateret indhold Tilføj søgeagent Adama Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Adama

Presset stiger på Gambias tidligere præsident Yahya Jammeh, som indtil nu har nægtet at anerkende sit valgnederlag og forlade sin post.



Landets hærchef, Ousman Badjie, melder fredag ud, at hans styrker ikke vil kæmpe imod en militær operation, som har til formål at tvinge den 51-årige Jammeh til at træde tilbage.



"Vi vil byde dem velkommen med blomster og lave dem en kop te," siger han.



"Dette er et politisk problem. Det er en misforståelse. Vi vil ikke kæmpe mod nigerianere, togolesere eller noget militær, der kommer."



Samtidig siger hærchefen, at han anerkender vinderen af sidste års præsidentvalg, Adama Barrow, som Gambias nye præsident.



Barrow blev torsdag indsat på posten under en ceremoni på den gambiske ambassade i nabolandet Senegal.



Egentlig skulle Jammeh, som har erklæret sig klar til at lede det vestafrikanske land i "en milliard år", have overdraget magten natten til torsdag.



Da det ikke skete, fik han en frist til fredag ved middagstid. Også den deadline har den 51-årige trodset.



Fredag eftermiddag bad han om en udsættelse på yderligere fire timer, siger en regeringskilde. Det betyder, at Jammeh skulle være gået af klokken 16 lokal tid.



Undervejs i forløbet er militære styrker fra flere nabolande gået ind i landet, hvor de truer med at fjerne ham fra posten med magt.



Samtidig arbejder præsidenterne fra Mauritanien og Guinea på at finde en politisk løsning. De har givet Jammeh mulighed for at få asyl i et land efter eget valg.



Den tidligere præsident har siddet på magten siden et kup i 1994.



/ritzau/Reuters