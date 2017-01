Økonomer: Muligheder og risici i Trumps første tale som præsident

Relateret indhold Artikler

Når Donald Trump fredag aften dansk tid holder indsættelsestale og bliver USA's 45. præsident, holder investorerne på aktiemarkedet udkig efter flere detaljer omkring den nye præsidents økonomiske politik og forbereder sig på det uventede.



Den tiltrædende præsident har siden valgsejren i november flittigt brugt Twitter til at kommunikere med de amerikanske vælgere, og derfor er indsættelsestalen en kærkommen mulighed for at kigge efter flere detaljer på den nye regerings politik.



Ifølge Donald Trumps talsmand, Sean Spicer, vil indsættelsestalen ikke tage form som en politisk agenda, men snarere som et "filosofisk dokument" og en vision for landet, som Donald Trump selv har været pennefører på.



Rent stilmæssigt vil talen ifølge Washington Posts kilder tæt på manden selv være inspireret af Ronald Reagans overbevisende offentlige optræden og John F. Kennedys evne til at artikulere store nationale ambitioner.



Selv hvis en af Donald Trumps vendinger går hen og bliver en klassiker i stil med Kennedys "spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig - spørg, hvad du kan gøre for dit land", så vil det dog næppe være filosofiske vendinger, der vil være på investorernes radarer.



Det er snarere tegn på, hvilke økonomiske tiltag der kan forventes indført under den nye præsident, der vil få den finansielle sektor til at spidse ører.



Muligheder for store investeringer i infrastruktur, skattelettelser og udsigt til lettere regulering står øverst på ønskelisten, mens protektionisme og politiske udfald mod vigtige handelspartnere, især Kina, helst undgås. Donald Trumps talsmand siger ifølge Politico, at Donald Trump blandt andet vil tale om infrastruktur, uddannelse og den amerikanske fremstillingsindustri.



- Markedet kommer til at lytte efter tegn på, hvornår de nye tiltag forventes implementeret, og hvor stor man kan forvente, at effekten af dem vil være, siger Otto Friedrichsen, aktiestrateg hos Formuepleje.



Værd at holde øje med er ligeledes optimismen omkring indsættelsen. Sloganet "Make America Great Again" kan blive en selvopfyldende profeti, hvis optimismen i sig selv kan sparke gang i amerikanernes forbrugs- og investeringslyst, og forbrugerne dermed selv skaber den vækst, de forventer, at den nye præsident vil bringe med sig, mener Danske Banks senioranalytiker Mikael Olai Milhøj.



Han bakkes op af Otto Friedrichsen, der ikke finder det utænkeligt, at en dundertale fra den tidligere byggematador kan udløse en reaktion på de finansielle markeder.



Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, peger på, at der allerede er optimisme at spore hos mindre amerikanske selskaber samt indikationer på vækst på op mod 3 pct. i USA i andet halvår af 2017.



Tilliden begrundes blandt andet med udsigten til lettere regulering, behovet for nye vitaminer til amerikansk økonomi og generel lede ved et vækstfattigt opsving, mener investeringsøkonomen.



Mulige advarselslamper i forbindelse med indsættelsestalen vil eksempelvis være udfald mod Kina eller andre vigtige handelspartnere. Handelsrestriktioner og protektionisme vil være dårligt nyt for verdensøkonomien, skriver Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank.



Derudover var chefen for den amerikanske centralbank, Janet Yellen, en af mange, der under valgkampen blev mål for angreb fra Donald Trump, der varslede, at Yellen ville blive erstattet, når hendes embedsperiode udløber i februar 2018.



Det er langt fra sikkert, at forholdet mellem centralbanken og Det Hvide Hus nødvendigvis vil blive det bedste i løbet af de kommende fire år, skriver Michael Olai Milhøj.



Alt i alt er det dog svært at spå om, hvordan en præsident, der om nogen er karakteriseret ved sin uforudsigelighed, vil håndtere åbningstalen.



Per Hansen understreger, at det eneste, vi med sikkerhed ved, er, at vi ikke med sikkerhed ved, hvor vi har Trump, og at investorerne derfor fortsat gør klogt i at holde øje med præsidentens Twitter-konto og forvente det uventede.



Da Barack Obama blev indsat 20. januar 2009, faldt S&P 500-indekset 5,3 pct., hvilket dog også skyldtes andre faktorer end indsættelsestalen. Så galt går det næppe denne fredag.



Ceremonien med Donald Trumps indtrædelse starter klokken 18 dansk tid.



