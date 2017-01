Røde partier savner klar plan for indsættelse i Syrien

Relateret indhold Artikler

De Radikale og SF ønsker ikke danske styrker i aktiv kamp i Syrien og har derfor sagt nej til regeringens ønske om at lade styrker indgå i aktive kamphandlinger.



- Regeringen har ikke fremlagt en klar plan for, hvordan man vil håndtere besatte områder i Syrien, når de er blevet befriet. Her skræmmer sporene fra de første Irak-krige og Afghanistan, siger udenrigsordfører Martin Lidegaard (R).



Han henviser til, at situationen i Syrien er uafklaret, og at den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, planlægger en ny Syrien-politik.



De Radikale stemte sidste år for det hidtidige mandat til træning af de irakiske styrker og den netop overståede luftoperation.



Denne gang sætter partiet dog foden i jorden og siger nej.



- Danmark kan og skal bidrage til bekæmpelsen af Daesh (Islamisk Stat, red.), og derfor har vi også støttet alle bidrag indtil nu, siger Martin Lidegaard.



Regeringen vil udbygge Danmarks militære indsats i Irak og Syrien, ved at specialstyrker får udvidet det mandat, de har haft indtil nu.



Dermed kan danske styrker risikere at deltage i direkte kamphandlinger i Syrien.



Også SF savner en plan for, hvad der skal ske, hvis Danmark for eksempel befrier et område.



- Vi er meget, meget betænkelige. Der er ingen planer for, hvad der skal ske. Hvis man befrier områder, hvem man skal arbejde sammen med. Der er nogle meget uklare præmisser.



- Vi går ind i det her med hovedet under armen, siger forsvarsordfører Holger K. Nielsen (SF).



Enhedslisten sagde allerede forud for mødet i Udenrigspolitisk Nævn nej til at udvide mandatet.



Også Alternativet er imod at indsætte danske styrker.



- Danmark skal kun deltage i krigsindsatser, der hviler på et folkeretligt grundlag, hvilket der som bekendt ikke er her.



- Jeg ønsker i stedet, at vi koncentrerer Danmarks ressourcer på de humanitære indsatser og nødhjælp, ligesom jeg foretrækker, at vi støtter de prodemokratiske kræfter, siger politisk ordfører Rasmus Nordqvist.



Derimod får regeringen opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.



/ritzau/