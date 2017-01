Det Hvide Hus forvandles til Trump-bolig på fem timer

Når Donald Trump fredag for første gang træder ind i Det Hvide Hus som USA's nye præsident, skal hele huset være, som den nye førstefamilie ønsker det.



Tøjet skal hænge i skabene, deres personlige billeder skal hænge på væggene, og familien skal gå på de gulvtæpper, den selv har udvalgt, skriver flere amerikanske medier.



Men intet bliver ændret, før Obama-familien har forladt Det Hvide Hus for sidste gang. Derfor skal "familieskiftet" ske på kun fem hæsblæsende timer.



Avisen The Washington Post beskriver flyttedagen som "de fem mest vanvittige timer i Det Hvide Hus."



- Jeg kalder det organiseret kaos, siger Gary Walters, som har planlagt flere tidligere flyttedage i løbet af sine 21 år i præsidentboligen på 1600 Pennsylvania Avenue i Washington D.C.



De cirka 90 permanent ansatte i Det Hvide Hus og nogle få entreprenører møder op i huset klokken fire om morgenen for at være klar til den travle dag.



Omkring klokken 8.30 mødes hele staben med den afgående præsident og hans familie for at sige farvel.



Klokken 10.30 forlader Barack Obama og familien residensen, og flytningen går i gang.



De flyttevogne, der skal transportere ekspræsidentens ejendele væk, parkerer på den vestlige side af huset og bliver læsset. Samtidig ruller den nye præsidents flyttebiler op til den østlige fløj og aflæsses.



Imens farer rengøringshold omkring for at rense, skure og polere, og rumtemperaturen og luftfugtigheden justeres til det niveau, den nye præsident foretrækker, skriver The Washington Post.



Førstefamiliens favoritprodukter er købt i forvejen, så de er klar. Det er alt fra sæbe og barberskum til sengetøj og brusehoveder.



En blomsterdekoratør pynter alle rum med friske dekorationer, biografen fyldes med nye film, og bowlingbanen forsynes med nye bowlingsko.



Der bliver dog ikke omtapetseret eller lavet større renoveringsarbejde samme dag.



Mellem klokken 15.30 og 17 fredag (lokal tid) ankommer den nye præsident til Det Hvide Hus og bliver modtaget med ordene "velkommen til dit nye hjem, hr. præsident".



/ritzau/