Seks findes i live men er ikke reddet fra lavineramt hotel

Seks personer er fundet i live i det italienske hotel, der onsdag blev ramt af en lavine, rapporterer det italienske nyhedsbureau Ansa.



De er ikke reddet ud, fortæller brandvæsnet, som arbejder under vanskelige forhold med massive mængder sne og frysende kulde.



Det firestjernede hotel Rigopiano blev begravet i sne, da en voldsom lavine blev udløst.



Der var omkring 30 personer på hotellet, da det blev begravet og flyttet 10 meter af sneskreddet i Abruzzo i det centrale Italien.



To personer, som var gået uden for hotellet, er hidtil de eneste, som er kommet i sikkerhed.



/ritzau/Reuters