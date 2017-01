Det skriver medierne: Storaktionær freder Novo Nordisk og Novozymes

Berlingske Business:



Storaktionær freder Novozymes og Novo Nordisk



Novo Nordisk Fonden har som storaktionær tabt milliarder af kroner på nedturen i både Novo Nordisk og Novozymes, men det får ikke fondens formand, Sten Scheibye, til at ryste på hånden. Tilliden til de to selskaber er uforandret stor. (Forside, side 4-5)



Danske chefer mener grøn agenda trodser Trump



Den grønne dagsorden vil overleve på globalt plan med Kina som primusmotor, uanset om Donald Trump gør alvor af de mange klimabenægtende løfter eller ej, forudser en række danske topchefer. (Side 12)





Jyllands-Posten Erhverv:



Svært for ATP at presse milliarder ud af KMD



ATP kræver 500 mio. kr. fra it-giganten KMD som følge af et forsinket it-system. Ifølge ekspert kan tvist om skylden gøre det svært at finde en afgørelse. (Side 3)





Dong vil sælge oliedivision i år



Når 2017 går på hæld, så har Dong Energy ikke længere et ben i olie- og gas-sektoren. Så klar vil konklusionen være i selskabets årsrapport, hvor Oil & Gas-segmentet præsenteres som en ophørende aktivitet. (Side 3)





Tyske forbrugere redder salget af dansk mode



Tyskland skal holde sammen på den danske modebranche, når det gælder eksport. Kampen om forbrugerne syd for grænsen spidser dog til, i takt med at salget dykker på andre nærmarkeder. (Side 4)





Børsen:



Garagefirma til 4 mia. lader op til børsfest i USA



Den eksplosivt voksende danske fintech-virksomhed Tradeshift er nu 4 mia. kr. værd. Et nyt kapitalindskud fra storbanken Santander på et ukendt millionbeløb har givet drømmen om børsen i USA luft under vingerne. (Side 6-7)





KMD truet af krav i milliardklassen



ATP kræver et trecifret millionbeløb af KMD for forsinkelse. Det kommer oveni krav på 690 mio. kr. fra staten. KMD er i dobbelt pres, siger ekspert. (Side 10)





