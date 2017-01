Der er udsigt til kritik, når Danmark senere i år skal til eksamen i bekæmpelse af pengevask og terrorfinansiering.



Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.



Eksaminator er den internationale organisation Financial Action Task Force, FATF, der i november var i Danmark for at undersøge den danske indsats. I et foreløbigt rapportudkast, som Finans er i besiddelse af, får Danmark kritik på en stribe punkter.



FATF kritiserer blandt andet metoden i myndighedernes risikovurdering, manglende koordinering, et underdimensioneret hvidvasksekretariat og et utilstrækkeligt tilsyn med særligt den finansielle sektor.



FATF laver ingen ranglister over landene med den mest effektive indsats, men Finans' gennemgang af de senest offentliggjorte evalueringsrapporter viser, at Danmarks rating ligger på niveau med Honduras og Bangladesh.



Samtidig ligger Danmark væsentligt lavere end USA, Schweiz, Spanien og Italien.



Organisationen Transparency International er også på vej med en rapport om indsatsen på hvidvaskområdet. Næstformand i den danske afdeling Merete Drewsen er ikke overrasket over konklusionerne fra FATF.



"Det er et klart signal om, at vi er meget umodne i Danmark. Vi lever i en tillidskultur, og vi har svært ved at forestille os, at nogen bevidst misbruger de finansielle systemer," siger hun til Finans.



Professor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet er overrasket over, at Danmark scorer så lavt i sine ratings fra FATF.



Han mener dog ikke, der er grund til at ligge søvnløs af den grund.



"Der kan sagtens være noget i kritikken, og det er godt, at der er nogen, der holder øje med, at vi ikke bliver for slappe i koderne. Mit indtryk er, at vi har en relativt velfungerende maskine, men selvfølgelig kan den blive bedre," siger han til Finans.



