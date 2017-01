WikiLeaks-stifter vil måske lade sig udlevere til USA

Stifteren af whistleblower-organisationen WikiLeaks, Julian Assange, siger til Reuters, at han står ved sit tilbud om at lade sig udlevere til USA under forudsætning af, at hans rettigheder er beskyttet.



Han fremsatte sit tilbud torsdag fra Ecuadors ambassade i London, hvor han har opholdt sig siden 2012 for at undgå en udlevering til USA.



De nye meldinger i sagen kommer efter, at den afgående amerikanske præsident, Barack Obama, har besluttet at barbere 28 år af straffen mod Chelsea Manning, som i 2009 lækkede fortrolige oplysninger om USA's krigsførelse i Irak og Afghanistan.



"Jeg er glad for præsident Barack Obamas beslutning om at afkorte Chelsea Mannings straf fra 35 år til den tid, hun har afsonet," skrev Assange i et brev til AFP onsdag.



Julian Assange understreger, at Chelsea Manning aldrig burde have været dømt. Han beskriver hende som "en helt, hvis mod burde have været bifaldt og ikke fordømt".



Chelsea Manning blev i august 2013 dømt for spionage og andre forhold, efter at hun havde indrømmet at have lækket 700.000 fortrolige dokumenter til WikiLeaks.



Den transkønnede soldat blev dømt ved en militærdomstol under navnet Bradley Manning. Siden har hun siddet i et fængsel udelukkende for mænd.



Her har den 29-årige forsøgt at begå selvmord to gange.



Tidligere på måneden skrev WikiLeaks på Twitter, at Julian Assange ville være villig til at lade sig udlevere til USA, hvis Barack Obama ville lempe straffen mod Chelsea Manning.



Julian Assange har boet på Ecuadors ambassade i London siden 2012 for at forhindre en udlevering til Sverige, hvor han er anklaget for seksuelle overgreb.



Assange afviser at tage til Sverige og konfrontere anklagerne mod ham. Han hævder, at Sverige vil udlevere ham til USA.



/ritzau/AFP