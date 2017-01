Danmarks ambassadør skal feste med Donald Trump

Danmarks Ambassadør i USA, Lars Gert Lose, er blandt gæsterne, når Donald Trump og Barack Obama bytter plads fredag aften dansk tid.



Indsættelsen af USA's nye præsident er en kæmpe ceremoni, der er baseret på en række traditioner.



Men ifølge Lars Gert Lose bliver Donald Trump ikke en traditionel præsident.



- Der er meget, der tyder på, at det bliver anderledes end normalt, siger han.



Ambassadøren skal ikke bare med til den officielle ceremoni. Han har deltaget i arrangementer hele ugen, herunder middagsdiskussioner og arrangementer i tænketanke.



- Det er ligesom kulminationen på det amerikanske demokrati, hvor den ene festlighed følger den anden. Jeg deltager i arrangementer og skaber kontakter til den nye administration, siger han og tilføjer:



- Hele Washington er på den anden ende i de her dage.



Ud over ceremonien er han med til indsættelsesfester på selve aftenen, hvor Trump også kigger forbi.



Ifølge The Telegraph har arrangørerne haft svært ved at finde musikere, der vil optræde ved indsættelsen.



Derudover er den 89-årige Charles Brotman, der har været "toastmaster" ved indsættelse af præsidenter siden 1957, skiftet ud. Det er blot nogle af de ting, der er anderledes i år.



Lars Gert Lose siger, at han selv kommer på prøve ved præsidentskiftet og Trumps brud med traditionerne.



- Præsidenten og hans ansatte skal udpege omkring 4500 mennesker. Det bliver endnu større denne her gang, fordi Trump ønsker at udfordre den normale måde at gøre det på.



- Der ligger et stort arbejde foran os med at afdække magtbalancerne i den nye administration, siger han.



Hvem kommer til at gøre hvad, og hvor bliver beslutningerne truffet? Det er spørgsmål, der vil optage ambassadøren det næste stykke tid.



- Holdet er blandt andet valgt på at gøre op med traditionel tænkning. Som de selv har sagt, vil de dræne sumpen, siger ambassadøren.



/ritzau/